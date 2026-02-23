Bollino rosso ARPAE | da domani le misure emergenziali per la qualità dell’aria

ARPAE ha previsto un aumento dei livelli di PM10, causando l’attivazione delle misure emergenziali per la qualità dell’aria. La decisione deriva dai dati che indicano un rischio di superamento dei limiti giornalieri di particolato. Le restrizioni interesseranno principalmente le zone più colpite, con limitazioni al traffico e altre misure per ridurre l’inquinamento. Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da domani, martedì 24 febbraio 2026.

Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, secondo le misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al PAIR- Piano Aria Integrato Regionale. Il sistema prevedere l’emissione dei bollettini ARPAE nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Tali bollettini si basano sui dati di rilevamento dei giorni precedenti, con un sistema di valutazione integrato che si fonda sulla previsione meteorologica e di qualità dell’aria per i giorni successivi, prevedendo i possibili sforamenti. Le misure emergenziali prevedono la limitazione della circolazione dei veicoli, dalle 8. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Inquinamento da bollino rosso: domani scattano le misure emergenziali per la qualità dell’ariaDomani, giovedì 11 dicembre 2025, entreranno in vigore le misure emergenziali anti-inquinamento a causa del bollino rosso, causato dal rischio di superamento dei limiti di PM10 secondo le proiezioni di ARPAE.

Qualità dell'aria da bollino rosso: da domani via alle misure emergenzialiA partire da giovedì 15 gennaio 2026, in conseguenza delle previsioni di ARPAE che indicano un rischio di superamento dei limiti di PM10, entreranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell’aria.

