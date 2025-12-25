Blackout a Bologna famiglie sui colli senza luce per 28 ore | Abbandonati a noi stessi

Bologna, 25 dicembre 2025 – Vigilia e Natale al buio per numerose famiglie della zona dei colli bolognesi. Proprio così: per più di 24 ore, diverse abitazioni e palazzine sono rimaste senza elettricità e luce tra via di Casaglia e via Dotti. Un’ interruzione dettata dalla forte e insistente pioggia che si è abbattuta in città nell’arco di una giornata. E in tutto questo tempo (sono state 28 le ore scoperte, con più precisione) “ nessuno è riuscito a risolvere il problema. Siamo stati abbandonati a noi stessi”, come fanno sapere i residenti, ‘bloccati’ nei loro appartamenti nei giorni rossi delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

