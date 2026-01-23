Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, torna su Video Mediaset la soap americana Beautiful con una nuova puntata. In questa occasione si approfondiscono gli sviluppi legati alla scoperta di Steffy, che si confronta con la verità sull’omicidio di Sugar e sulla sopravvivenza di Sheila. Un episodio che aggiunge nuovi elementi alla trama, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori. Di seguito, la replica della puntata disponibile in streaming.

Nuovo appuntamento oggi – venerdì 23 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy è sconvolta dopo aver saputo che che la donna che ha ucciso era Sugar, un’acerrima nemica di Sheila, e che quindi quest’ultima è ancora viva. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 23 gennaio 2026 | Video Mediaset

Beautiful streaming, replica puntata 2 gennaio 2026 | Video MediasetOggi, venerdì 2 gennaio 2026, torna l’appuntamento con Beautiful, la popolare soap americana.

Beautiful streaming, replica puntata 3 gennaio 2026 | Video MediasetOggi, sabato 3 gennaio 2026, va in onda una nuova puntata di Beautiful, la celebre soap americana.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Beautiful streaming, replica puntata 17 gennaio 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 16 gennaio 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming, replica puntata 13 gennaio 2026 | Video Mediaset; Beautiful streaming replica puntata 20 gennaio 2026 | Video Mediaset.

Beautiful streaming, replica puntata 20 gennaio 2026 | Video Mediaset0Replica puntata Beautiful del 20 gennaio 2026. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... superguidatv.it

Beautiful si ferma, in replica da oggi: quando tornano in onda le nuove puntate/ Anticipazioni: choc Thomas!Beautiful, oggi - 2 agosto 2025 - si ferma con l’ultima puntata inedita: da domani le repliche, ecco quando torna in onda con le nuove puntate. E’ arrivato quel periodo dell’anno; agosto è per ... ilsussidiario.net

“I wanna thank her kasi she said beautiful words." Video in comments Photo: Beauty Gonzalez, Kris Bernal IG - facebook.com facebook