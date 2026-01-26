Avengers | Doomsday l' epica scena iniziale anticipata da un rumor?

Recenti indiscrezioni suggeriscono che potremmo conoscere già la scena iniziale di Avengers: Doomsday, il nuovo cinecomic dei fratelli Russo. Un insider avrebbe fornito dettagli sull'apertura del film e sul ruolo di Robert Downey Jr. come Doom. Queste anticipazioni offrono uno sguardo preliminare sulla trama, alimentando l'interesse dei fan e sollevando curiosità su come si svilupperanno gli eventi nel cinecomic.

A sorpresa, potremmo già conoscere il contenuto della scena iniziale del cinecomic dei Russo grazie a un'anticipazione fornita da un insider, nuovi dettagli anche sul Doom di Robert Downey Jr. Secondo quanto suggerito dai rumor, il trailer di Avengers: Doomsday farà il suo debutto nel corso del Super Bowl, previsto per l'8 febbraio. Nel frattempo nuove intriganti anticipazioni avrebbero svelato il contenuto della mastodontica scena iniziale che inaugurerà il cinecomic. Che cosa accade nella scena iniziale di Avengers: Doomsday? Secondo l'insider @MyTimeToShineH, il nuovo capitolo della saga degli Avengers si aprirà con lo scontro tra lo Spider-Man di Tobey Maguire e gli X-Men, "in particolare con Wolverine di Hugh Jackman". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor? Leggi anche: Avengers: Doomsday, le voci sui teaser 3 e 4 smentite da un nuovo sorprendente rumor Leggi anche: Avengers doomsday chi torna e i personaggi trapelati e rumor importanti Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Avengers: Doomsday | 18 Aralk 2026'da Sadece Sinemalarda! Argomenti discussi: Avengers: un poster ufficiale mostra gli eroi in azione (c'è anche Wolverine); Avengers: Doomsday potrebbe essere molto più legato a Endgame di quanto pensiamo; Il rituale mattutino di Ian McKellen in Avengers: ecco la frase cult che divertiva il cast; Marvel e OREO: quando il multiverso diventa un biscotto da collezione. Avengers: Doomsday, l'epica scena iniziale anticipata da un rumor?A sorpresa, potremmo già conoscere il contenuto della scena iniziale del cinecomic dei Russo grazie a un'anticipazione fornita da un insider, nuovi dettagli anche sul Doom di Robert Downey Jr. movieplayer.it Avengers: Doomsday, 5 possibili scene d’apertura epiche con cui potrebbe cominciare il filmCome potrebbe iniziare Avengers: Doomsday? Ecco 5 ipotesi epiche tra Doctor Doom, multiverso e ritorni sorprendenti nel MCU. cinefilos.it Che la campagna marketing di Avengers: Doomsday avrebbe seguito un iter particolare lo potevamo intuire dalla storica live dedicata alle sedie degli attori coinvolti: se una carrellata di nomi aveva totalizzato oltre 275 milioni di visualizzazioni, pensate cosa p facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.