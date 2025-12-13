Automobilista cerca di seminare le forze dell’ordine | l’inseguimento in città

Una donna in Fiat Panda nera ha tentato di sfuggire alle forze dell’ordine durante un inseguimento in città a Brindisi, iniziato questa mattina sulla litoranea di Punta Penne. L’episodio ha coinvolto le strade cittadine, creando un situazione di tensione e sconcerto tra i residenti e le autorità locali.

BRINDISI - Una donna alla guida di una Fiat Panda nera ha dato vita questa mattina (13 dicembre 2025) a un rocambolesco inseguimento per le strade di Brindisi, ignorando l'alt dei carabinieri sulla litoranea di Punta Penne. La fuga è proseguita attraverso diversi quartieri della città.

Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri

