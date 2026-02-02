I socialisti del Psi, ora chiamati “Avanti per l'Italia - Psi”, annunciano che correranno con una lista propria alle prossime elezioni comunali di Milano. La decisione arriva dopo mesi di confronti interni e segnala la volontà di mantenere una presenza forte nel panorama politico cittadino, anche in vista di un voto che si preannuncia molto combattuto.

I socialisti del Psi, che ora si chiama “Avanti per l'Italia - Psi”, intendono presentare una lista autonoma, all'interno del centrosinistra, alle elezioni comunali di Milano del 2027. Si chiamerà “Avanti Milano”. Lo ha annunciato il segretario nazionale Enzo Maraio, richiamando la valenza simbolica del capoluogo lombardo per il riformismo e il socialismo italiano. “A Milano - ha ricordato Maraio - il socialismo riformista ha avuto un ruolo decisivo. Non c’è solo la figura di Bettino Craxi, il mito di piazza Duomo, c’è tanto altro. Milano è stata anche la città di grandi sindaci, Aldo Aniasi, Carlo Tognoli, Paolo Pillitteri, primi cittadini che hanno governato con visione, pragmatismo e capacità amministrativa, interpretando una stagione in cui la politica sapeva accompagnare lo sviluppo senza rinunciare alla giustizia sociale”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Approfondimenti su Milano Elezioni 2027

In vista delle prossime elezioni comunali a Guardiagrele, il gruppo Guardiagrele per tutti invita a un rinnovamento reale, proponendo una sola lista di centrosinistra e un deciso distacco dal passato.

In vista delle elezioni provinciali del 28 febbraio nel sannita, il centrosinistra si prepara con iniziative e incontri tra le diverse forze politiche.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Milano Elezioni 2027

Argomenti discussi: I socialisti presenteranno una lista (col centrosinistra) alle elezioni del 2027 a Milano; I socialisti presentano accuse penali contro Zgjohu; Un salario minimo sociale di 4'085 al mese, pronto il rapporto della sinistra.

Non vogliamo l'ICE A MILANO, ma cosa ci fa alle Olimpiadi Milano Cortina un corpo istituito per combattere l'immigrazione clandestina negli USA - facebook.com facebook