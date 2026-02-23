auto incastrata tra le sbarre colpita dal treno

Un'auto si è incastrata tra le sbarre e ha subito un impatto con un treno regionale, causando un forte spavento tra i passanti. La causa sembra essere stata un tentativo di attraversamento non autorizzato al passaggio a livello di via Maggi. La vettura è rimasta bloccata tra le barriere, mentre il treno ha frenato all’ultimo momento. Nessuno è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario ha subito ritardi significativi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

ABBIATEGRASSO (Milano) Tragedia sfiorata ad Abbiategrasso ieri pomeriggio, intorno alle 17, quando all’ingresso della cittadina, in via Maggi, si sono scontrati un’automobile e un treno regionale. Nessuno è rimasto ferito, e la dinamica è ancora da chiarire. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vettura, una Peugeot 207, con all’interno due persone di 76 e 77 anni, si trovava in mezzo al passaggio a livello quando è stata colpita da un treno della linea Mortara-Rogoredo. Fortunatamente non si sono registrati feriti, probabilmente per la bassa velocità con cui il convoglio stava transitando, ormai in avvicinamento alla stazione cittadina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

