Lavoro nel Brindisino | 81 posti aperti e il Camper Arpal raggiunge i comuni periferici
BRINDISI - Il 48esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, evidenzia un panorama lavorativo ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione. I Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia hanno registrato 47 annunci di lavoro attivi, per un totale di 81. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ricerca lavoro: questa settimana il commercio traina le offerte nel Brindisino
Le offerte di lavoro segnalate da Arpal nel Brindisino: 42 annunci, per un totale di 79 posti
Ricerca lavoro nel Brindisino: questa settimana 47 annunci per 87 posti
Giovani laureati originari del Brindisino e del Tarantino che il 1° dicembre hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro - facebook.com Vai su Facebook
