Lavoro nel Brindisino | 81 posti aperti e il Camper Arpal raggiunge i comuni periferici

Brindisireport.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

BRINDISI - Il 48esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, evidenzia un panorama lavorativo ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione. I Centri per l’Impiego di Brindisi e provincia hanno registrato 47 annunci di lavoro attivi, per un totale di 81. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

