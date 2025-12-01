Giro d' Italia con partenza bulgara E arrivo a Roma

Senza la diretta Rai, ma solo su social e Gazzetta.it, oggi pomeriggio sarà svelata l'edizione numero 109 del Giro d'Italia che scatterà dalla Bulgaria il prossimo 8 maggio per concludersi a Roma il 30 maggio prossimo. Appuntamento all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, per scoprire le 21 tappe del giro uomini e le 9 dell'edizione femminile che scatterà il 30 maggio per concludersi il 7 di giugno. Presenti gli ultimi vincitori della corsa rosa, il britannico Simon Yates e Elisa Longo Borghini, oltre al testimonial della corsa Vincenzo Nibali (foto). Tra le autorità presenti, una delegazione della Bulgaria composta dal Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, dal Ministro del Turismo Miroslav Borshosg e da quello dello Sport e delle politiche giovanili Ivan Peshev. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

