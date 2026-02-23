Arlecchino nel futuro | Mariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena farsa e intelligenza artificiale

Mariano Dammacco e Serena Balivo portano in scena “Arlecchino nel futuro” al Teatro Rasi, coinvolgendo il pubblico con una farsa innovativa e elementi di intelligenza artificiale. La rappresentazione, andata in scena martedì 24 febbraio, combina tradizione e tecnologia, creando uno spettacolo che sfida le aspettative. La produzione di Emilia Romagna Teatro mira a sorprendere gli spettatori con un mix di comicità e modernità. La serata prosegue con numerose domande e curiosità.

Martedì 24 febbraio, al Teatro Rasi si alza il sipario su “Arlecchino nel futuro”, la nuova creazione di Mariano Dammacco e Serena Balivo, prodotta da Emilia Romagna Teatro. La pièce ha come protagonista una delle maschere più famose e amate della Commedia dell’Arte, Arlecchino, che parla una lingua tra l’italiano e un veneziano “schiarito” e comprensibile, ed è alle prese con androidi e astronavi. La vicenda è ambientata tra circa un secolo in un imprecisato Nord Italia: fa molto caldo e gli umani sono pronti a migrare sulla Luna, alla ricerca di una vita migliore. Arlecchino allora, un “poareto” con la fedina penale sporca, cerca un espediente per non partire, finendo per fingersi un androide. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

’Arlecchino nel futuro’ in fuga verso la LunaÈ un futuro distopico quello cui si ritroverà Arlecchino tra cent’anni. La Terra è diventata inospitale e i suoi abitanti cercano di migrare sulla Luna. Arlecchino compreso, che per farlo si finge un ... ilrestodelcarlino.it

La maschera che vende androidi. E’ Arlecchino proiettato nel futuroDue anni fa Mariano Dammacco, pluripremiato autore e regista teatrale, ha partecipato a un progetto universitario che prevedeva la possibilità di comporre drammaturgie con l’ausilio di sistemi di ... ilrestodelcarlino.it

Lo spettacolo di Mariano Dammacco con Serena Balivo dopo l’Elfo Puccini di Milano è in tournée fino al 5 marzo - facebook.com facebook