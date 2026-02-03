I lavori nati grazie all’Intelligenza Artificiale e cosa ci attende nel futuro

L’intelligenza artificiale sta cambiando il mercato del lavoro. Con l’aumento dell’uso di strumenti generativi e la disponibilità di grandi quantità di dati, sono nate nuove opportunità occupazionali. La diffusione di queste tecnologie, insieme alla maggiore capacità di calcolo, apre scenari che prima erano inimmaginabili. Molti lavoratori si trovano di fronte a una realtà che si evolve rapidamente, con possibilità che cambieranno anche i mestieri di domani.

L'adozione diffusa dell'intelligenza artificiale generativa, la disponibilità di grandi volumi di dati e l'accesso a capacità di calcolo prima riservate a pochi hanno aperto uno spazio occupazionale nuovo. In molte aziende l'AI non è più un laboratorio laterale, ma un elemento stabile dei processi. Da qui nasce una domanda concreta di figure professionali che fino a tre anni fa non rientravano nei modelli organizzativi tradizionali, spesso collocate a metà strada tra tecnologia, creatività, governance e conoscenza dei settori.

