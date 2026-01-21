La FIGC ha deciso di rinviare la comunicazione ufficiale, mantenendo ancora bloccato il mercato invernale del Napoli. La situazione rimane in sospeso, senza aggiornamenti definitivi, prolungando l’incertezza sulla possibilità di nuove operazioni di mercato per i partenopei. Restano quindi in sospeso le trattative e le eventuali novità relative alla rosa del club.

Il mercato invernale del Napoli resta congelato. Il Consiglio Federale della FIGC ha infatti rinviato ogni decisione sulla possibile modifica delle norme che regolano il calcolo del costo del lavoro allargato, lasciando invariato il quadro attuale e confermando, di fatto, l'obbligo del saldo zero per il club azzurro. La richiesta, avanzata dalla Lega Serie A e sostenuta in prima persona dal presidente Aurelio De Laurentiis, mirava a consentire al Napoli di utilizzare anche le riserve di liquidità accumulate negli anni per rientrare nei parametri federali e operare sul mercato senza la necessità di cessioni preventive.

© Napolipiu.com - FIGC rinvia la decisione: mercato del Napoli ancora bloccato

