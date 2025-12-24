Alcune app presenti su Google Play Store rappresentano un rischio per la sicurezza degli utenti. È importante conoscere quali sono e i motivi che le rendono particolarmente pericolose, per proteggere i propri dati e dispositivi. In questa guida, analizzeremo le applicazioni più a rischio e i comportamenti da adottare per evitare situazioni indesiderate.

Google Play hanno messo a rischio migliaia di utenti. Scopri perché sono considerate tra le più pericolose in assoluto. Il Google Play Store è da sempre percepito come un ambiente controllato e sicuro, un punto di riferimento per chi utilizza smartphone Android. Tuttavia, anche all’interno di piattaforme ufficiali possono nascondersi applicazioni dannose, capaci di aggirare i sistemi di controllo e colpire utenti inconsapevoli. Negli ultimi mesi, alcune app apparentemente innocue hanno rivelato una realtà ben più preoccupante, sollevando interrogativi importanti sulla sicurezza digitale quotidiana. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Non scaricare mai queste app da Google Play Store: sono le più pericolose in assoluto

Leggi anche: Alternative a Play Store per scaricare App Android "proibite"

Leggi anche: L’app ufficiale Nintendo Store per Android è disponibile sul Google Play Store

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Amazon Fire HD 8: come installare il Google Play Store -; Google Play Store: nuove commissioni negli USA; L’App di Poste Italiane è da record: è la seconda per numero di download su App Store nel 2025; Malware Android si “maschera” come app legittima. Come funziona Cellik.

Come scaricare app non ancora disponibili in Italia? - Ti è mai capitato di voler installare un’applicazione da Google Play, ma di trovarti di fronte alla scritta “App non disponibile nel tuo Paese”? punto-informatico.it

5 nuove app dal Google Play Store da scaricare ora! - Comprende anche un tracker del digiuno gratuito per perdere peso con metodi di digiuno intermittente, aiutandovi a ... tomshw.it

5 nuove app dal Google Play Store da scaricare subito! - Nel corso di questa rassegna, infatti, ci dedicheremo a scoprire le applicazioni migliori tra ... tomshw.it

Smartphone a rischio: 4 app pericolose che devi eliminare subito

Dino Borcas Piccola boutique di racconti brevi Google Play Libri Per chi vuole, con gli auguri di Natale in regalo anche il mio ultimo libro con 31 racconti brevi, si può scaricare gratis da Google Play Libri come ebook, come ePub e per la prima volta anche com - facebook.com facebook