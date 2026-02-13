Antonella Fiordelisi si presenta a Sanremo durante il Festival, perché vuole promuovere il suo nuovo progetto di moda. La influencer, nota per la sua presenza sui social, ha deciso di partecipare all’evento per mostrare le sue creazioni davanti a un pubblico più vasto. La modella si fa strada tra i concorrenti e i giornalisti, portando con sé anche il suo entusiasmo per questa esperienza.

Antonella Fiordelisi, l’amata modella ed influencer ritorna a Sanremo durante il Festival, ecco il motivo. Quando le luci del teatro si accendono e l’aria profuma di mare e lustrini, significa solo una cosa: è tempo di Festival. E quest’anno, tra i ritorni più chiacchierati e fotografati, c’è quello di Antonella Fiordelisi, che ha scelto di tornare a Sanremo proprio nei giorni incandescenti del Festival di Sanremo. Leggi anche Dove Cameron e Damiano David verso le nozze in Italia. Parla lei Sanremo durante il Festival non è solo una città: è un palcoscenico diffuso. Le strade si trasformano in passerelle, gli hotel in set fotografici, i ristoranti in salotti televisivi improvvisati. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Fiordelisi arriva a Sanremo durante il Festival: il motivo

Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini hanno celebrato insieme un importante traguardo.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: La Volta Buona, le pagelle del 4 febbraio: l’amore di Antonella Fiordelisi (8) la rivelazione di Samantha De Grenet (7); Antonella Fiordelisi sulla storia con Giulio Fratini: Convivenza? Non mi piazzo a casa delle persone; Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini festeggiano un importante traguardo; Antonella Fiordelisi festeggia un anno d'amore con Giulio Fratini: Per me è un record.

Antonella Fiordelisi, festeggia il primo anniversario di coppia con Giulio Fratini tra cene romantiche e momenti condivisi Antonella Fiordelisi e…Antonella Fiordelisi, festeggia il primo anniversario di coppia con Giulio Fratini tra cene romantiche e momenti condivisi Antonella Fiordelisi e Giulio ... novella2000.it

Antonella Fiordelisi: 1 anno con il mio fidanzato Giulio Fratini? Non me l’aspettavo!/ La convivenza…Antonella Fiordelisi ed il fidanzato Giulio Fratini festeggiano 1 anno insieme: la confessione a La Volta Buona. ilsussidiario.net

La bellissima Antonella Fiordelisi, wow! - facebook.com facebook