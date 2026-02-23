Richard Romagnoli, fondatore del metodo Happygenetica, ha spiegato che l’ansia da palco a Sanremo deriva dalla paura di sbagliare e si può affrontare con tecniche di respirazione e esercizi divertenti. Durante le sue sessioni, ha mostrato come i cantanti possano ridere e respirare profondamente prima di salire sul palco. Questa strategia aiuta a ridurre lo stress e a migliorare la performance. Molti artisti si affidano a questi metodi prima di esibirsi.

Tecniche di respirazione ed esercizi “a prova di risata”: i consigli per cantanti (e non solo) dello speaker e formatore Richard Romagnoli, fondatore del metodo Happygenetica. Altro che vocalizzi in camerino. Prima di salire sul palco più temuto d’Italia, la soluzione contro l’ansia da prestazione potrebbe essere un rituale meno noto ma potentissimo: respirazione consapevole e risata liberatoria. Ne è convinto Richard Romagnoli – formatore, coach e autore bestseller – che da anni affianca cantanti, performer e professionisti dello spettacolo nella gestione dell’ansia da performance. È lui il fondatore del Metodo Happygenetica, un percorso pensato per modificare lo stato fisico, psicologico ed energetico di chi lo pratica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Amber Glenn ha vinto la sua battaglia contro l'ansia grazie alla tecnica "Credici e respira", che le ha permesso di superare le paure nel momento più difficile.

Questa mattina è stato annunciato ufficialmente che Carlo Conti sarà il conduttore di Sanremo 2026, mentre Marco Ferro salirà sul palco per la prima serata.

