Angelina Mango torna a esibirsi live | svelate le date del nuovo tour

Golssip.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo un lungo periodo di inattività dovuto a problemi personali, la cantante ha annunciato il ritorno sulle scene. 🔗 Leggi su Golssip.it

angelina mango torna a esibirsi live svelate le date del nuovo tour

© Golssip.it - Angelina Mango torna a esibirsi live: svelate le date del nuovo tour

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

angelina mango torna esibirsiAngelina Mango torna live con un tour nei teatri: l’annuncio che tutti aspettavano, ecco le date - Il ritorno live di Angelina Mango è ufficiale: la cantante annuncia il tour nei teatri “Nina canta nei teatri”. Si legge su rds.it

angelina mango torna esibirsiAngelina Mango torna sul palco: il tour nei teatri a marzo 2026 - A due anni dal suo ultimo concerto, Angelina tornerà finalmente a esibirsi dal vivo: in scaletta, anche le nuove canzoni di “caramè” ... Da radioitalia.it

angelina mango torna esibirsiAngelina Mango torna dal vivo, annunciato il tour teatrale: tappe anche in Sicilia | DATE - Dopo aver pubblicato a sorpresa l’album caramè, il 16 ottobre scorso, Angelina Mango annuncia ora il ritorno live con Nina canta nei teatri, un tour teatrale per proseguire questo percorso di condivis ... Riporta strettoweb.com

angelina mango torna esibirsiAngelina Mango annuncia il nuovo tour nei teatri italiani: tutte le date - Angelina Mango torna dal vivo e annuncia un tour nei teatri con 10 date da marzo 2025. Riporta mondotv24.it

angelina mango torna esibirsi«Nina canta nei teatri»: il ritorno sul palco di Angelina Mango a marzo passa anche da Bari. E l'album «caramè» arriva in formato fisico - Il nuovo tour teatrale attraverserà dieci città italiane con uno show intimo e totalmente suonato: tutte le informazioni sui biglietti ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

angelina mango torna esibirsiAngelina Mango torna live, tour nei teatri dal 2 marzo - Dopo aver pubblicato a sorpresa l'album caramè, il 16 ottobre scorso, Angelina Mango annuncia ora il ritorno live con Nina canta nei teatri, un tour teatrale per proseguire questo percorso di condivis ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Angelina Mango Torna Esibirsi