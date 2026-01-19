Stroncato da un malore in strada morto 55enne

Nella mattinata di oggi, a Ancona in zona Baraccola, è stato trovato senza vita un uomo di 55 anni. I sanitari intervenuti hanno accertato che, molto probabilmente, il decesso è stato causato da un arresto cardiocircolatorio. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

ANCONA – Intervento dei sanitari nella mattinata di oggi in zona Baraccola, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un 55enne nelle vicinanze di un garage, probabilmente stroncato da un arresto cardiocircolatorio. Inutili i soccorsi (allertati da alcune persone che hanno notato l'uomo.

Il mondo della medicina e della comunità di Lovere piange la scomparsa del dottor Graziano Martinelli, medico di base per oltre quattro decenni. Stroncato da un improvviso malore all’età di 73 anni, lascia un ricordo indelebile tra colleghi e cittadini. La sua dedizione e professionalità hanno segnato profondamente la paese sul lago d’Iseo. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Malore improvviso alla guida provoca incidente fatale: 21enne muore a Mercato San Severino - Incidente per una 21enne a Mercato San Severino: malore improvviso alla guida provoca schianto mortale contro un furgone. notizie.it

Sant’Angelo, vigilante muore nel supermercato stroncato da un malore durante il lavoro x.com

REGNANO. PADRE DI FAMIGLIA STRONCATO DA MALORE A 47 ANNI (video Tg) https://www.teletricolore.it/2026/01/12/regnano-padre-di-famiglia-stroncato-da-malore-a-47-anni-video-tg/ - facebook.com facebook

