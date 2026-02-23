Ampia partecipazione al progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie con minori opportunità

Da cesenatoday.it 23 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie svantaggiate ha attirato 23 neo imprenditori, motivati a migliorare le loro condizioni. La causa è la voglia di rafforzare le competenze e creare nuove opportunità di lavoro. Il percorso formativo Isihub offre strumenti pratici e consulenze mirate, coinvolgendo persone che affrontano ostacoli economici e sociali. La partecipazione dimostra un crescente interesse per iniziative di questo tipo. Ora, si aspetta di vedere i primi risultati concreti.

Al via il percorso formativo Isihub dedicato ai neo imprenditori, che ha visto l’adesione di 23 partecipanti in condizioni di svantaggio e minori opportunità. La giornata di apertura ufficiale si è tenuta sabato 21 febbraio a Cesena nella sede di Techne. L’iniziativa è stata uno dei momenti di formazione e networking previsti nell’ambito della rete Isihub Romagna, nata all’interno del progetto europeo Task4Isi per supportare il potenziale dell'imprenditorialità inclusiva e sperimentare azioni innovative a sostegno di donne, giovani, senior, immigrati e in generale di persone con minori opportunità di partenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Giornate formative al Villaggio dei Ragazzi: ampia partecipazione e riconoscimento del progetto educativoLe giornate formative al Villaggio dei Ragazzi di Maddaloni hanno riscosso grande successo, coinvolgendo numerosi studenti di terza media e loro famiglie.

Leggi anche: Sicurezza in agricoltura: ampia partecipazione al seminario dell’Azienda Usl

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Uffici di Prossimità della Giustizia: ampia partecipazione all'incontro operativo sul percorso di comunicazione agli utenti e diffusione del progetto regionale.; Parte Progetto Appennino 2026; In…Differenti…Mai: grande partecipazione a Settimo Torinese; Progetto C.U.O.R.E. grande partecipazione e idee per il futuro.

L’Umbria costruisce comunità attive per l’invecchiamento sano e la partecipazione. Al via il progetto Civico 65Proietti: Con Civico 65 l’Umbria investe in un modello di salute che parte dalle persone e dalle comunità secondo l’approccio one health. Vogliamo essere una regione che promuove la salute in ogni ... quotidianosanita.it

Torino 2033: un progetto collettivo verso la Capitale Europea della CulturaL’obiettivo di questa ampia partecipazione è quello di creare un progetto culturale collettivo, in cui le iniziative promosse quest’anno hanno contribuito ad impostare una roadmap per la candidatura. primaonline.it