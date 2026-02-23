Ampia partecipazione al progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie con minori opportunità

Il progetto a sostegno dell’imprenditoria per categorie svantaggiate ha attirato 23 neo imprenditori, motivati a migliorare le loro condizioni. La causa è la voglia di rafforzare le competenze e creare nuove opportunità di lavoro. Il percorso formativo Isihub offre strumenti pratici e consulenze mirate, coinvolgendo persone che affrontano ostacoli economici e sociali. La partecipazione dimostra un crescente interesse per iniziative di questo tipo. Ora, si aspetta di vedere i primi risultati concreti.

Al via il percorso formativo Isihub dedicato ai neo imprenditori, che ha visto l’adesione di 23 partecipanti in condizioni di svantaggio e minori opportunità. La giornata di apertura ufficiale si è tenuta sabato 21 febbraio a Cesena nella sede di Techne. L’iniziativa è stata uno dei momenti di formazione e networking previsti nell’ambito della rete Isihub Romagna, nata all’interno del progetto europeo Task4Isi per supportare il potenziale dell'imprenditorialità inclusiva e sperimentare azioni innovative a sostegno di donne, giovani, senior, immigrati e in generale di persone con minori opportunità di partenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

