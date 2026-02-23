Almanacco | Lunedì 23 febbraio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 23 febbraio, il giorno in cui si celebra il 54º giorno dell’anno, ricorda un episodio legato a un evento storico importante. La causa principale risulta essere una decisione presa in passato che ha influenzato la vita di molte persone. In questa data, si ricordano anche i compleanni di figure note e un santo riconosciuto dalla tradizione. Oggi si conclude con un proverbio che invita alla riflessione e alla saggezza.

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Mancano 311 giorni alla fine dell'anno (312 negli anni bisestili). 532 - L'imperatore Giustiniano ordina la costruzione della Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli. 1455 - Data tradizionale di pubblicazione della Bibbia di Gutenberg, il primo libro occidentale stampato con caratteri mobili. 1832 - Comincia a essere utilizzata sui copricapi dei militari appartenenti al Corpo dei Carabinieri Reali la caratteristica granata con fiamma, che nel corso degli anni diventerà il simbolo principale dell'Arma. 1898 - Émile Zola viene imprigionato dopo aver scritto il J'accuse, una lettera che accusava il governo francese di antisemitismo e di aver ingiustamente condannato al carcere Alfred Dreyfus. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

