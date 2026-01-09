Bombe a Latina | il leader lo spaccio e le azioni violente per dominare la scena criminale

A Latina, la lotta per il controllo della piazza di spaccio si traduce in scontri e azioni violente, evidenziando le tensioni tra gruppi criminali. La competizione mira a dominare il territorio e consolidare il potere, spesso ricorrendo a metodi aggressivi. Questa situazione riflette la complessità della criminalità locale, dove il desiderio di supremazia si traduce in episodi di violenza e dinamiche di spaccio.

La contesa legata al controllo della piazza di spaccio, ma anche alla volontà di dominare la scena criminale del capoluogo, con ogni mezzo. E' così che il gruppo dei palazzi Arlecchino si è fatto largo negli ambienti della malavita, arrivando a fronteggiare anche i personaggi della vecchia.

Bombe esplose alle case popolari di Latina, quattro arresti: indagini sulla guerra per lo spaccio - Quattro giovani arrestati per esplosioni e incendi nelle case popolari di Latina nel settembre 2025. fanpage.it

Strategia criminale nei quartieri di Latina con bombe e incendi, 4 arresti - Quattro arresti a Latina: sgominata una banda che controllava le piazze di spaccio con incendi e ordigni artigianali. virgilio.it

Bombe a Latina: le prime dichiarazioni della procuratrice aggiunta Luigia Spinelli dopo gli arresti. IL VIDEO - facebook.com facebook

Arresti per le bombe a Latina, il grazie della sindaca Matilde Celentano x.com

