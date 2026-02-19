Algoritmi e telecamere contro il traffico | Lecco si prepara alla rivoluzione
Lecco ha deciso di combattere il traffico congestionato installando telecamere intelligenti agli incroci più trafficati. Questi dispositivi monitorano i flussi veicolari in tempo reale e inviano dati a un sistema informatico che coordina le azioni. I pannelli a messaggio variabile indicano agli automobilisti le strade meno trafficate, mentre i parcheggi con tariffazione dinamica incentivano l’uso di aree meno congestionate. La città punta a ridurre gli ingorghi e migliorare la circolazione nel centro storico. La novità entrerà in funzione nelle prossime settimane.
Telecamere intelligenti sugli incroci più critici, un sistema informatico che elabora i flussi in tempo reale, pannelli a messaggio variabile che guidano gli automobilisti verso le strade libere e parcheggi con tariffazione dinamica per alleggerire il centro storico. Non è un esperimento futuristico, ma il progetto che il Comune di Lecco sta costruendo da tempo insieme al Politecnico di Milano con il supporto di Linee Lecco, finanziato con 1,5 milioni di euro da Regione Lombardia. Si chiama GeCoDaTS — Gestione dinamica e Controllo Data-driven del Traffico e della Sosta — ed è stato al centro della Commissione Consiliare II riunitasi martedì 17 febbraio, che ha anche trattato il potenziamento della Polizia locale durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 e il monitoraggio digitale del monte San Martino.🔗 Leggi su Leccotoday.it
