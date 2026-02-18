Alberi instabili e danneggiati il Comune si attiva | Saranno abbattuti

Il Comune ha deciso di abbattere alcuni alberi instabili e danneggiati nei quartieri di Madonna Bianca e Piedicastello a causa del rischio per i cittadini. Le piante, che mostrano segni evidenti di deterioramento, rappresentano una minaccia per la sicurezza delle persone che frequentano le aree pubbliche. L’intervento, previsto nelle prossime settimane, interesserà circa una decina di alberi che si trovano lungo le strade principali.

Nei rioni di Madonna Bianca e Piedicastello è in programma un intervento di abbattimento di alcuni alberi. Lo ha comunicato il Comune di Trento che in una nota ha precisato che, per la maggior parte delle piante abbattute, è già stata disposta una sostituzione. Nello specifico, a Madonna Bianca verranno abbattuti due olmi, un abete e una robinia dell’area verde pubblica le cui aspettative di vita e di stabilità, secondo quanto rilevato dai tecnici forestali abilitati, sono precarie. Per ognuna di queste piante ne è già stata messa a dimora una sostitutiva nella stessa area. Per quanto riguarda la Circoscrizione Centro Storico Piedicastello, l’intervento concerne una Sofora del Giappone situata nel parcheggio di Vela e un Liriodendron tulipifera lungo l’area verde di largo Nazario Sauro.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Alberi avvelenati nel quartiere, il Comune: "Saranno abbattuti"

ABBATTIMENTO ALBERI: «PERICOLO DI DIFFUSIONE DEL CANCRO COLORATO DEI PLATANI» | 13/10/2025

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.