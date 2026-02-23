Alatri Nel regno del mai e poi mai

Il sipario sta per alzarsi su un mondo dove l’impossibile diventa realtà.Vi aspettiamo per un appuntamento teatrale magico, dedicato a grandi e piccini, nell'ambito del progetto "Teatro tra Storia e Spiritualità". "Nel REGNO del MAI e poi MAI" Uno spettacolo di e con LE MAMIER Regia di Martina FanfarilloLasciatevi trasportare dalle atmosfere incantate e dalle storie che solo il teatro sa raccontare.Un’occasione perfetta per vivere la domenica pomeriggio immersi nell'arte e nella fantasia. Domenica 1 marzo 2026 Ore 18:00 Sala "Carlo Costantini" - Biblioteca Comunale Luigi Ceci (Palazzo Conti Gentili), Alatri. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Big E: “Mai dire mai nel wrestling, ma mi considero ritirato”Big E ha annunciato di essere ritirato dal wrestling, anche se non chiude definitivamente le porte a future possibilità.

Ranieri rivela: «Con la panchina ho chiuso, troppo faticoso. Penso che finirò la carriera così alla Roma, poi mai dire mai…»Ranieri annuncia di aver deciso di lasciare la panchina, perché il lavoro è diventato troppo stancante.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Scoprire Alatri, Città dei Ciclopi, in un giorno durante le festività di fine anno: le esperienze da non perdereIl mercatino natalizio colora la piazzetta centrale (piazza Santa Maria Maggiore) di strenne, souvenir e decorazioni di artigianato locale Alatri, e le imponenti mura dell’Acropoli proiettano ogni ... ilmessaggero.it