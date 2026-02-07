Big E ha annunciato di essere ritirato dal wrestling, anche se non chiude definitivamente le porte a future possibilità. L’ex wrestler, che ha contribuito al successo del New Day vincendo otto titoli di coppia, ha spiegato che per ora si prende una pausa e non pensa più di tornare in scena. La sua decisione ha sorpreso i fan, ma lui stesso dice di non voler escludere nulla, anche se preferisce non fare promesse.

Big E è stato parte integrante del successo del New Day, vincendo 8 volte i titoli di coppia assieme alla stable. Intraprendendo anche uno stint in singolo, nel corso del quale ha velocemente conquistato il titolo intercontinentale, la valigetta del MITB e in ultimo il WWE Championship, detenendolo per 110 giorni. Nel 2022 poco dopo aver perso l’alloro massimo per mano di Brock Lesnar, l’atleta durante un match di coppia si è fratturato le vertebre C1 e C6. Infortunio che lo ha costretto a mettere in pausa la sua carriera nel Pro Wrestling all’età di 36 anni. In un’apparizione al Super Bowl Media Raw ai microfoni di Compas on the Beat, ha avuto modo di ribadire il suo status da lottatore: “Nel wrestling mai dire mai però attualmente sono ritirato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Big E: “Mai dire mai nel wrestling, ma mi considero ritirato”

Approfondimenti su Big E

Giuseppe Giofrè torna a parlare della possibilità di partecipare di nuovo ad Amici.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Why WWE Will NEVER Make LA Knight a World Champion

Ultime notizie su Big E

Argomenti discussi: Federico Zampaglione si racconta: il nuovo album dei Tiromancino, Sanremo e il film; Il Super Bowl delle grandi sorprese: Seattle vuole la rivincita sui Patriots; Abbiamo ascoltato le canzoni di Sanremo 2026: di tutto un pop; Sanremo: i cantanti famosi che non ci sono mai andati.

REGGIO RISCOPRE IL DIALETTO: MODI DI DIRE E CURIOSITA' AL BIG EASY Appuntamento domani alle 18:00 al Big Easy per un viaggio tra modi di dire e curiosità del dialetto reggino, con racconti e musica dal vivo, in compagnia di Demetrio Delfino e Ful facebook