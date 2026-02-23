Al cinema in settimana | da Le cose non dette a Rental Family

In settimana, nei cinema di Bergamo, vengono proiettati numerosi film, tra cui “Le cose non dette” e “Rental Family”. La scelta attira un pubblico vario, interessato alle diverse storie e generi. La programmazione si arricchisce di titoli come “Cime tempestose” e “Avatar: Fuoco e Cenere”, che promettono intrattenimento e spunti di riflessione. Le sale cinematografiche vedono un afflusso crescente di spettatori, desiderosi di scoprire nuove avventure sul grande schermo.

È ricca di film la programmazione dei cinema. Fra i titoli che si possono vedere nelle sale bergamasche spiccano “Cime tempestose”, “Goat: Sogna in grande”, “Crime 101”, “Hamnet”, “Agata Christian – Delitto sulle nevi”, “Anaconda”, “Avatar: Fuoco e Cenere”, “Buen Camino”, “Il mago del Cremlino – Le origini di Putin”, “Lavoreremo da grandi”, “Le cose non dette”, “Marty Supreme”, “Rental Family”, “Scarlet”, “Sentimental value”, “Shelby Oaks – Il Covo del Male”, “Whistle”, “Missione Shelter” e “Zootropolis 2”. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi in settimana. LUNEDI’ 23 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio CINEMA IRIDE-VEGA a Costa Volpino I film al cinema Iride-Vega a Costa Volpino MARTEDI’ 24 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINETEATRO GAVAZZENI a Seriate I film al Cineteatro Gavazzeni di Seriate CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO CAPITOL MULTISALA a Bergamo I film al Cinema Capitol CINEMA CONCA VERDE a Bergamo I film al Cinema Conca Verde CINEMA TEATRO DEL BORGO a Bergamo I film al Cinema Teatro del Borgo AUDITORIUM, CULT! a Bergamo I film all’Auditorium, Cult! a Bergamo LO SCHERMO BIANCO, DASTE E SPALENGA a Bergamo I film allo Schermo Bianco a Bergamo CINETEATRO LOTTAGONO a Bergamo I film al cineteatro Lottagono a Bergamo UCI CINEMAS a Orio al Serio I film all’Uci Cinemas di Orio CINEMA NOTORIUS a Curno I film al Cinema Notorius CINEMA ARCADIA a Stezzano I film al Cinema Arcadia di Stezzano CINEMA STARPLEX a Romano di Lombardia I film al Cinema Starplex a Romano di Lombardia SPAZIO ANTEO CINEMA a Treviglio I film allo Spazio Cinema Anteo di Treviglio Le cose non dette – Foto film Uci BergamoNews. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Al cinema in settimana: da “Le cose non dette” a “La grazia”Questa settimana al cinema di Bergamo arrivano diversi film per tutti i gusti.

Da giovedì al cinema, un grande film ogni settimana: Le cose non detteDa giovedì, al cinema, torna l’appuntamento con un grande film ogni settimana.

Top10 21/2/26 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 CIME TEMPESTOSE €810504 2 RENTAL FAMILY €221985 3 LE COSE NON...€192486 4 HAMNET €183010 5AGATA CHRISTIAN €176287 6 GOAT €153338 7 MISSIONE SHELTER €126676 8LAVOREREMO DA... x.com