Addio a Davide Barbieri disgrazia enorme in Italia

Davide Barbieri ha perso la vita in un incidente stradale che ha sconvolto la comunità di Cremona. La causa è stata una manovra improvvisa che ha portato a un frontale, lasciando amici e familiari sotto shock. La scuola Aselli si è riempita di lacrime e ricordi, mentre tutti cercano di capire come una tragedia così improvvisa possa colpire così duramente. La sua assenza si fa sentire forte tra chi lo conosceva bene.

Il silenzio è calato improvviso tra i banchi del liceo Aselli di Cremona, spezzato solo dal dolore per una giovane vita che si è fermata troppo presto. Davide Barbieri, uno studente di appena 18 anni che stava frequentando il quinto anno, è la vittima del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno a mezzogiorno, lungo via Sesto. Davide era in sella alla sua moto quando, per cause che gli agenti della polizia locale stanno cercando di accertare con precisione, ha perso il controllo del mezzo. La notizia della sua scomparsa, avvenuta nel primo pomeriggio all'ospedale Maggiore, ha lasciato senza parole l'intera comunità scolastica e il dirigente Alberto Ferrari, che insieme ai compagni di classe ricorda il diciottenne come una persona estremamente solare e piena di vita. Tragedia in via Sesto a Cremona, dove si è verificato un violento scontro tra un'auto e una moto Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni diffuse ad avere la peggio nell'incidente sarebbe stato Davide Barbieri, appena 18enne, che ha perso la vita