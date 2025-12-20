Hanno dovuto recuperarlo da lì Disgrazia enorme in Italia | bimbo muore in modo atroce

Una tragedia improvvisa ha colpito la Val Venosta, lasciando una comunità intera senza parole. Un bambino di 10 anni ha perso la vita nel tardo pomeriggio dopo essere precipitato da una parete di roccia nella zona di Laudes, frazione nei pressi di Malles, in Alto Adige. L’incidente si è verificato intorno alle 17, quando il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, si era allontanato dal parco giochi del paese insieme a un amico per avventurarsi nel vicino bosco. Un gioco che si è trasformato in pochi istanti in un dramma irreversibile. Dopo aver trascorso del tempo sulle altalene e tra gli spazi del parco, i due bambini avrebbero deciso di arrampicarsi su una parete rocciosa poco distante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

