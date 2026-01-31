Accordo raggiunto col Napoli | vola in prestito a Torino

Nel finale di giornata il Napoli e il Torino hanno trovato un’intesa per un trasferimento. Il giocatore del Napoli andrà in prestito ai granata, chiudendo così una trattativa che si stava facendo sempre più intricata. La conferma è arrivata proprio negli ultimi minuti, con le due società pronte a definire l’accordo e mettere nero su bianco.

Grandi manovre di mercato in casa Napoli: nuovo accordo raggiunto proprio in questi ultimissimi minuti. Il Napoli è sicuramente tra le squadre più attive in questi ultimissimi giorni di calciomercato invernale. Gli azzurri stanno provando a chiudere con l'Atalanta l'operazione legata all'acquisto di Kamaldeen Sulemana e sono molto interessati al giovane Fortini della Fiorentina, ma attenzione anche ad altre operazioni che coinvolgono proprio il club caro al presidente Aurelio De Laurentiis. Marianucci (LaPresse) – Calciomercato.it Infatti, è ormai fatta per la cessione di Luca Marianucci al Torino con la formula del prestito: a confermarlo è l'esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, secondo cui la dirigenza granata avrebbe raggiunto finalmente l' accordo con il Napoli.

