WWE | Non solo biopic Mick Foley annuncia un secondo progetto cinematografico

Mick Foley, ex wrestler e membro della WWE Hall of Fame, ha annunciato di aver incontrato un dirigente di Hollywood per parlare di un nuovo progetto cinematografico. La causa è la volontà di trasformare una delle sue esperienze personali in un film. Foley ha condiviso la notizia sui social, mostrando entusiasmo per questa opportunità. La discussione riguarda una storia che ha segnato la sua carriera e che potrebbe presto arrivare sul grande schermo.

Mick Foley potrebbe tornare a Hollywood, ma non nel modo che i fan si aspettavano. Il membro della WWE Hall of Fame ha rivelato sui social di aver recentemente incontrato un importante dirigente hollywoodiano per discutere della possibilità di trasformare una delle sue storie personali in un film. E no, non si tratta del biopic di cui si parla da tempo. Foley ha chiarito che questo è un progetto completamente separato, basato su una delle sue esperienze di vita reale e potrebbe persino interpretare sé stesso sul grande schermo: "Sono molto felice del mio incontro con un importante dirigente di Hollywood per trasformare una delle mie storie in un film.