Kane commenta l’addio di Mick Foley alla WWE | Non sono sorpreso so come la pensa politicamente

Kane, sindaco di Knox County e WWE Hall of Famer, commenta l’addio di Mick Foley alla WWE, evidenziando di non essere sorpreso e di conoscere le sue posizioni politiche. La sua risposta si riferisce alla decisione di Foley di lasciare la compagnia come forma di protesta contro il rapporto con Donald Trump. Un commento che riflette le differenze di opinione all’interno del mondo del wrestling e della figura pubblica.

Il sindaco del Knox County e WWE Hall of Famer risponde alla decisione dell'ex collega di lasciare la compagnia per protesta contro il rapporto con Donald Trump La risposta di Glenn Jacobs alla decisione di Foley. Glenn Jacobs, noto ai fan del wrestling come Kane, ha commentato la decisione di Mick Foley di separarsi dalla WWE in segno di protesta contro la vicinanza della compagnia a Donald Trump. Jacobs, conservatore dichiarato e attualmente sindaco del Knox County in Tennessee, è intervenuto su Newsmax e durante l'intervista è stato interpellato sulla scelta dell'ex compagno di tante battaglie sul ring.

