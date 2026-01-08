La Collezione Peggy Guggenheim chiude il 2025 con 343mila ingressi

La Collezione Peggy Guggenheim si conferma tra le mete culturali più visitate nel 2025, con oltre 343.000 ingressi registrati in 313 giorni di apertura. La media giornaliera di visitatori testimonia l’interesse continuo verso questa istituzione, che rappresenta un punto di riferimento importante per l’arte moderna e contemporanea a Venezia.

La Collezione Peggy Guggenheim ha registrato oltre 343mila ingressi nei suoi 313 giorni di attività del 2025, con una media giornaliera di 1.100 ospiti. A questa cifra, composta da un pubblico per il 61% proveniente dall’estero e un 39% nazionale, si aggiungono 5.000 persone che hanno visitato la. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

