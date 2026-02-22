Valanghe killer morti in poche ore

Una valanga in Alto Adige ha causato la morte di uno scialpinista, che è stato travolto mentre scendeva in montagna. La slavina si è staccata nel pomeriggio, sorprendendo l’uomo durante un’escursione. I soccorritori hanno recuperato il corpo senza vita, mentre altri escursionisti sono stati soccorsi in condizioni critiche. La valanga ha provocato paura tra gli appassionati di sport invernali, che temono ulteriori rischi nelle zone più impervie.

16.30 Ancora morti in montagna.Uno scialpini sta è deceduto dopo essere stato travolto da una valanga in Alto Adige.La tragedia nel comprensorio di Merano 2000.La massa nevosa si è staccata dal monte Plattinger. Sulle pendici della Becca di Nana,in Valle d'Aosta un'altra vittima.Il corpo senza vita di un uomo è stato recuperato a quota 3mila metri Ricerche in corso in val di Fassa,in Trentino per due scialpinisti.Al momento non si conoscono altri dettagli. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Valanghe killer, 2 morti in poche ore Maltempo killer in Italia, tre incidenti in poche ore! Orrore sulle stradeNelle ultime ore, l’Italia ha affrontato condizioni meteorologiche estreme, con tre incidenti stradali legati al maltempo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Rigopiano, tre colpevoli per la valanga-killer che uccise 29 persone: tensione in aula per la sentenza; Un morto ogni due giorni così nell’ultimo mese la neve è diventata un pericolo; Valanga fuoripista sopra Courmayeur: due morti e un ferito; Tempesta di neve in Sierra Nevada: valanga mortale vicino a Lake Tahoe. Valanghe, una ventina i morti in due settimane sulle Alpi. Una strage senza fine, nonostante i bollettini e i pericoli annunciati: ''Bisogna saper dire no''TRENTO. Una ventina di persone morte, travolte da delle valanghe, in due settimane sulle Alpi. Sono cifre spaventose e addirittura si fatica a tenere il conteggio esatto, preciso, perché il bollettino ... ildolomiti.it Travolti da valanghe, quattro morti in Trentino e Valtellina. Scalatore perde la vita incastrato sotto il ghiaccio a CogneGiornata tragica in montagna con 4 vittime per valanghe. Due sciatori sono morti oggi, sabato 7 febbraio, dopo essere stati travolti da una valanga in Valtellina mentre erano impegnati in un fuori ... adnkronos.com Valanga killer in Sierra Nevada: recuperati i corpi di 9 sciatori dopo giorni di tempesta - facebook.com facebook Valanga killer a Courmayeur, morto anche il terzo freerider x.com