Valanga travolge due scialpinisti | un uomo ferito

Una valanga si è staccata questa mattina sul versante nord del Col Margherita, in Val San Pellegrino, causando il travolgimento di due scialpinisti. La neve caduta improvvisamente ha sepolto gli escursionisti, uno dei quali ha riportato ferite e viene soccorso. Le squadre di emergenza sono intervenute rapidamente sul posto per prestare aiuto e mettere in sicurezza la zona. La dinamica dell’incidente rimane ancora da chiarire.

I soccorsi hanno raggiunto il posto in elicottero. L’Euregio: “Pericolo valanghe marcato” Secondo le prime informazioni, la slavina non avrebbe avuto conseguenze drammatiche. Gli scialpinisti, infatti, sarebbero stati in grado di estrarsi dalla neve e mettersi in salvo in autonomia; uno dei due ha riportato qualche lieve ferita ed è stato elitrasportato all’ospedale di Cavalese. In ogni caso, sul posto sono intervenuti gli operatori di Trentino Emergenza, del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino e un’unità cinofila della Polizia, trasportati dal nucleo elicotteri dei Vigili del Fuoco permanenti di Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Alto Adige, valanga a Solda travolge tre scialpinisti: due le vittime recuperate, soccorsi ancora in azioneUna valanga ha travolto tre scialpinisti a Solda, in Alto Adige.

Valanga travolge un gruppo di scialpinisti in Alto Adige, due morti sopra Solda. Si cerca un'altra personaUna valanga si è staccata nel primo pomeriggio sopra Solda, in Alto Adige, travolgendo un gruppo di scialpinisti.

Tragedia sulla neve a Punta Leysser: valanga travolge cinque scialpinisti, un mortoUn distacco nei pressi di Punta Leysser il 19 febbraio 2026 ha coinvolto una comitiva di scialpinisti; il soccorso alpino ha operato in condizioni estreme e un uomo è morto in ospedale ... notizie.it

Travolti da una valanga in Val Cervia: salvi due scialpinisti di SorisoleEstratti con un principio di ipotermia, ma in condizioni non gravi. Un terzo, illeso, ha dato l’allarme. Il Soccorso alpino: «Da evitare i fuoripista». ecodibergamo.it

VALANGA TRAVOLGE UN PULLMAN: NESSUN FERITO TIROLO. Una valanga nelle scorse ore ha travolto e spinto fuori strada un pullman. E' successo all'alba nel comune di Bach in Tirolo lungo la Lechtalstraße. L'allarme è scattato verso le 5 di mattina al c - facebook.com facebook

Valanga travolge autobus in Tirolo, nessun ferito. Incidente questa mattina nei pressi di Reutte #ANSA x.com