Uomo ucciso a coltellate a Roma due fermati

Un uomo straniero è stato ucciso con coltellate a Roma, a piazza San Giovanni Battista della Salle, durante una lite tra extracomunitari. La polizia ha fermato due persone sospettate di aver preso parte alla rissa. La vittima è stata colpita al torace e ha perso la vita sul posto. Le indagini cercano di chiarire i motivi che hanno scatenato l’aggressione. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine.

(Adnkronos) – Un uomo, straniero, è morto dopo essere stato accoltellato a piazza San Giovanni Battista della Salle a Roma da altri extracomunitari. E' successo intorno alle 13.45 e la vittima è stata colpita con un'arma da taglio al costato. Dopo le ricerche avviate, due uomini sono stati rintracciati e fermati e la loro posizione è ora al vaglio dei carabinieri. Sul caso indagano i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Compagnia di Roma San Pietro.

