Torino operata di tumore al cervello in gravidanza | salvati mamma e bambino

Una diagnosi improvvisa durante la gravidanza. A Torino, una giovane donna di 38 anni, ha visto la sua vita cambiare drasticamente a metà della seconda gravidanza. Alla 22ª settimana, improvvise crisi epilettiche l'hanno portata urgentemente al pronto soccorso dell'Ospedale Molinette, dove è stato diagnosticato un voluminoso tumore cerebrale che comprimeva i lobi frontali. I medici hanno dovuto prendere una decisione delicata: intervenire subito per proteggere sia la madre che il feto. L'intervento neurochirurgico. L'équipe guidata dal professor Diego Garbossa, direttore della Neurochirurgia universitaria, insieme al dottor Nicola Marengo, ha eseguito un intervento complesso e delicato.

