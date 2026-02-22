Ultimissime Inter LIVE | il record di Chivu e la designazione arbitrale di Champions Intanto arrivano notizie sul ritorno di Dumfries

Chivu stabilisce un nuovo record durante la partita, grazie a una prestazione straordinaria che sorprende tifosi e avversari. La sua abilità in campo si fa notare anche per la capacità di recuperare palloni importanti, contribuendo alla vittoria della squadra. Intanto, la designazione arbitrale per la prossima partita di Champions genera discussioni tra gli addetti ai lavori. Nel frattempo, si diffonde la notizia del possibile rientro di Dumfries, che potrebbe rafforzare la formazione nerazzurra.

Infortunio Dumfries, l'olandese torna a pieno regime nel gruppo di Chivu? Il punto in vista dei prossimi impegni. Infortunio Dumfries, il laterale destro della Beneamata recupera la condizione atletica ideale e punta alla maglia da titolare Chivu Inter, numeri da record! L'ex difensore è il miglior debuttante sulla panchina nerazzurra.

Ultimissime Inter LIVE: il record di Chivu e la designazione arbitrale di ChampionsCristian Chivu ha stabilito un nuovo record in Inter, grazie alla sua costanza in campo e alle prestazioni di alto livello.

Dumfries Inter, ecco le ultime notizie che arrivano: il tecnico Chivu intanto ha già pronta questa cosa…Ecco le ultime novità sull'Inter e Dumfries: l'allenatore Chivu ha già predisposto una strategia particolare in vista della trasferta di Genova.

Lecce – Inter LIVE Diretta Tv e Streaming 26° Giornata Serie ADove vedere Lecce – Inter in Diretta Tv e Streaming Live, 26° Giornata Serie A, Sabato 21 Febbraio ore 18:00. Dopo un duro colpo alle ambizioni europee, l’ Inter torna a concentrarsi sulla Serie A e ... stadiosport.it

Renate-Inter U23, 1-0 al 52': l'Inter deve rimontare il gol di Bonetti in questa ripresaRENATE-INTER U23 1-0 Marcatore: Bonetti (14') 48' - Ammonito Calì per entrata dura su La Gumina. Giallo che sa un po' di compensazione, visto che l'autore del tackle ... fcinternews.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Lecce- #Inter x.com

Viviamo insieme la vigilia di Lecce-Inter, match in programma domani pomeriggio al Via del Mare. Le ultimissime dall'infermeria, le news alla vigilia e la probabile formazione. - facebook.com facebook