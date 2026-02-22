Uae Tour gli highlights dell' ultima tappa | vince Milan ma la generale è di Del Toro
Jonathan Milan ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa dell’Uae Tour, grazie a uno sprint deciso sul traguardo. La vittima di questa vittoria è stata la fuga del mattino, che ha rallentato le squadre di testa. Con questa vittoria, Milan ha rafforzato la sua presenza in classifica, mentre la leadership generale resta nelle mani di Del Toro. La corsa continua con entusiasmo tra i partecipanti, pronti alla prossima frazione.
