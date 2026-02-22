Uae Tour gli highlights dell' ultima tappa | vince Milan ma la generale è di Del Toro

Da gazzetta.it 22 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jonathan Milan ha conquistato la vittoria nell'ultima tappa dell’Uae Tour, grazie a uno sprint deciso sul traguardo. La vittima di questa vittoria è stata la fuga del mattino, che ha rallentato le squadre di testa. Con questa vittoria, Milan ha rafforzato la sua presenza in classifica, mentre la leadership generale resta nelle mani di Del Toro. La corsa continua con entusiasmo tra i partecipanti, pronti alla prossima frazione.
© Gazzetta.it - Uae Tour, gli highlights dell'ultima tappa: vince Milan, ma la generale è di Del Toro

Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa dell’Uae Tour, centrando il terzo successo negli Emirati in questa settimana. Isaac Del Toro conquista la classifica finale. Guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

UAE Tour 2026, Milan vince l’ultima tappa. Del Toro conquista la generale davanti a TiberiJonathan Milan ha trionfato nell’ultima tappa dello UAE Tour 2026, vincendo la volata finale e aggiudicandosi anche la generale.

Del Toro è inarrestabile: stacca Tiberi, vince e si prende la vetta. Gli highlights della sesta tappa dell'Uae TourIsaac Del Toro vince la sesta tappa dell'Uae Tour e conquista la vetta della classifica generale.

Uae Tour: Jonathan Milan cala il tris e trionfa nell'ultima tappaAncora una volata vincente per il 25enne friulano della Lidl-Trek, già a cinque centri stagionali: sono 30 i successi da professionista. Isaac Del Toro conquista la classifica finale ... msn.com

UAE Tour 2026, Milan vince l’ultima tappa. Del Toro conquista la generale davanti a TiberiJonathan Milan cala il tris allo UAE Tour 2026. Il velocista italiano della Lidl-Trek piazza la terza vittoria nella corsa emiratina, prendendosi anche la ... oasport.it