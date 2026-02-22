Trestina col Cannara messa a segno una vittoria di peso

Trestina ha battuto il Cannara con un gol decisivo nel finale, causando la delusione della squadra avversaria. La vittoria deriva da una prestazione intensa e determinata dei padroni di casa, che hanno sfruttato al meglio le occasioni create. Il gol di Priore all’ultimo minuto ha rotto gli equilibri, portando i tre punti alla Trestina. La partita ha dimostrato la forza della squadra locale nel momento chiave del match.

TRESTINA 2 CANNARA 1 TRESTINA (3-4-2-1): Vitali 7; Bussotti 7,5, De Meio 7, Ubaldi 6,5 (24' st Sensi 6,5); Russo 6,5 (37' st Nouri 6), Ferrarese 6,5, Tolomello 6,5, Giuliani 6,5; Mercuri 6,5 (37' st Principe 6), Ferri Marini 6,5 (24' st Proietti Zolla 6), Priore 7 (43' st Confessore s.v.). All. Calori 7 CANNARA (3-5-2): Vassallo 7; Labonia 6 (15' st Vergara 7), Fumanti 6, Gueye 6; Porzi 6 (13' st Gnzale 6), Montero 5,5, Iacullo 6,5, Farneti 6 (40' st Coviello s.v.), Schvindt 6,5; Leveh 6,5, Mancini Riccardo 5,5. All. Armillei 6 Arbitro: Pasquetto di Crema 6,5 Marcatori: 28' pt Ferri Marini (rig.