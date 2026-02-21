Trestina contro il Cannara due obiettivi da centrare
A Trestina, la squadra locale punta a ottenere una vittoria importante contro il Cannara, con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa i tre punti. I giocatori si preparano con entusiasmo e concentrazione, consapevoli delle sfide da affrontare. La sfida si gioca sul campo, dove ogni azione può fare la differenza.
TRESTINA - Tirar fuori l’antichissimo "Mors tua, vita mea" è probabilmente eccessivo, ma certo fotografa bene, perlomeno dalla prospettiva dei padroni di casa, i termini della sfida al “Casini“. Nell’anticipo della 25^ giornata (ore 14,30), il Trestina ospita il Cannara con un duplice obiettivo: da un lato conquistare 3 punti utilissimi in chiave salvezza, dall’altro assestare un ulteriore colpo alle speranze di permanenza in D di un avversario che occupa in solitario l’ultimo posto. Se il proposito fosse centrato, l’occasione per festeggiare la vittoria si presenterebbe a distanza di poche ore, ovvero nella tradizionale Serata di gala dello Sporting Club Trestina.🔗 Leggi su Lanazione.it
