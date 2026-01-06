Gennaio mese di scioperi | dopo le feste bus trasporti a rischio stop Occhio a queste date

A gennaio, i trasporti pubblici potrebbero subire interruzioni a causa di scioperi e mobilitazioni sindacali. È importante essere informati sulle date previste per evitare disagi e pianificare gli spostamenti di conseguenza. Questa periodica interruzione dei servizi si inserisce nelle iniziative di tutela dei diritti dei lavoratori e può influenzare i servizi di bus e trasporti pubblici nel corso del mese.

Questo mese sarà segnato da diverse mobilitazioni sindacali che porteranno a stop parziali dei servizi. Protagonisti saranno, ancora una volta, i trasporti. Le giornate di sciopero previste sono una decina, tra locali e nazionali.Il primo sciopero dell'anno, dopodomaniSi inizia "in sordina".

Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scioperi trasporti, dopo le festività al via la prima tornata di proteste: dove e quando ... tg24.sky.it

Scioperi dei trasporti: a gennaio 2026 ne sono previsti 24/ Il calendario tra mezzi pubblici, treni e aerei - Scioperi dei trasporti, si apre un gennaio nero: decine le agitazioni proclamate da Nord a Sud tra mezzi pubblici, treni e aerei ... ilsussidiario.net

