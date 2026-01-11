Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino Baroni spiega | Ecco cos’è successo
Dopo la partita tra Atalanta e Torino, il tecnico granata Marco Baroni ha commentato l’episodio che ha visto Zapata arrabbiato dopo essere stato sostituito. Nel post-partita, Baroni ha spiegato le circostanze e le dinamiche dell’evento, offrendo una visione chiara e diretta di quanto accaduto. Di seguito, i dettagli della sua analisi e le considerazioni sul match e sul comportamento del giocatore.
Zapata arrabbiato dopo il cambio in Atalanta Torino, il tecnico granata Marco Baroni spiega quanto successo nel post-partita A DAZN dopo Atalanta Torino, Marco Baroni è intervenuto così per commentare la sconfitta per 2-0. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano SCONFITTA – «La squadra dopo il gol è . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Baroni a Sky pre Atalanta Torino: «Zapata merita questa partita. Le parole di Cairo? Concentrato sul quotidiano, il mio progetto…»
Leggi anche: Torino, Baroni in conferenza pre Milan: «Zapata? Ecco come sta! Abbiamo lavorato per ridurre i blackout in campo»
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.