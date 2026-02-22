Torbiere artiche | mantenere l’acqua alta riduce le emissioni di CO?

Le torbiere artiche, ricche di carbonio, si stanno deteriorando a causa della diminuzione dell’acqua, che accelera la decomposizione. La perdita di acqua alta nel terreno causa la riduzione dell’umidità, favorendo la decomposizione più rapida della materia organica. Questo processo aumenta le emissioni di CO2 nell’atmosfera e contribuisce ai cambiamenti climatici. Gli studi mostrano che mantenere i livelli di acqua nelle torbiere può aiutare a contenere le emissioni di gas serra.

Le torbiere naturali rappresentano tra i più importanti depositi di carbonio del pianeta. Il terreno, saturo d’acqua e povero di ossigeno, rallenta la decomposizione della materia vegetale morta, permettendo alla torba di accumularsi per migliaia di anni e trattenere carbonio a lungo termine. Tuttavia, quando queste aree vengono prosciugate per l’agricoltura, l’equilibrio cambia: l’ingresso di ossigeno stimola l’attività microbica, accelerando la degradazione della materia organica e rilasciando CO2 nell’atmosfera. In Europa e nelle regioni nordiche molte torbiere sono state drenate fin dal 1600. 🔗 Leggi su Billipop.com

Tassa sulla carne, l’Ue ci pensa davvero per affrontare le emissioni di CO?La Commissione europea sta valutando seriamente l’opzione di introdurre una tassa sulla carne.

Le emissioni di CO2 della Cina sono stabili da 21 mesi di filaLa Cina mantiene le sue emissioni di CO2 stabili da oltre un anno e mezzo, dopo aver registrato una crescita costante negli ultimi decenni.