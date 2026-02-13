Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni. Il clip, diffuso da un account non ufficiale, sembra essere un teaser del nuovo caso Seedance 2.0, un progetto che mira a creare contenuti sempre più sorprendenti e disturbanti. La scena, girata con effetti speciali di alta qualità, mostra i due attori impegnati in un combattimento violento, senza alcun riferimento alle loro carriere reali, ma che subito ha scatenato reazioni contrastanti tra fan e critici.

Nelle ultime ore, un video che ritrae un brutale e iper-realistico combattimento tra Brad Pitt e Tom Cruise ha fatto il giro del web, accumulando milioni di visualizzazioni. Non si tratta però del trailer di un nuovo blockbuster, ma della dimostrazione di forza di Seedance 2.0, il nuovo modello di generazione video AI lanciato da ByteDance (la società madre di TikTok). Il realismo delle immagini è tale da aver “scosso” profondamente l’industria cinematografica, riaccendendo il dibattito sul confine tra innovazione creativa e violazione del copyright. Secondo quanto riportato da Deadline, lo strumento sta diventando virale per la sua capacità di rielaborare proprietà intellettuali protette con una precisione chirurgica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Brad Pitt vs Tom Cruise: il video virale che “scuote” Hollywood. Il nuovo caso Seedance 2.0

Approfondimenti su brad pitt

Ultime notizie su brad pitt

