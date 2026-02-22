Tipici ritardi da cantiere L’Asl replica all’attacco dei sindacati sui progetti

L’Asl ha annunciato ritardi nei lavori di ampliamento delle strutture sanitarie, a causa di problemi nelle forniture dei materiali. I ritardi hanno rallentato i lavori e creato disagi nelle operazioni di ristrutturazione. I sindacati avevano sollevato dubbi sulla gestione del cantiere, evidenziando ritardi superiori alle previsioni. L’ente ha confermato le difficoltà e ha promesso di accelerare le attività per rispettare le nuove scadenze. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità competenti.

L’Asl risponde ai sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil in merito alle accuse del mancato rispetto dei tempi di cronoprogramma. E lo fa con una nota dove risponde punto per punto. "In merito alla riunione di giovedì 19 febbraio della cabina di regia istituita dagli enti interessati e dai sindacati confederali per continuare a fare il punto in maniera periodica sugli interventi previsti nel piano di riorganizzazione dell’Azienda Usl Toscana nord ovest sul territorio di Massa Carrara - scrivono -, si precisa intanto che erano presenti per l’Asl il direttore amministrativo aziendale Gabriele Morotti, il direttore dell’ ospedale Apuane e coordinatore della rete ospedaliera aziendale Giuliano Biselli e la direttrice della Zona distretto apuana Monica Guglielmi, che hanno fatto il punto sugli interventi in corso nei comuni di Massa, Montignoso e Carrara". 🔗 Leggi su Lanazione.it

