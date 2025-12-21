Cesena Juventus Women 1-4 LIVE | doppietta di Cambiaghi grande occasione per Brighton – VIDEO

di Mauro Munno Cesena Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per gli ottavi di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi fa il suo esordio in Coppa Italia femminile in occasione dell’ultima partita del sul 2025. Le bianconere sfidano il Cesena, che milita in Serie B, nella cornice del Manuzzi. La gara secca è valida per gli ottavi di finale. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cesena Juventus Women 1-4: sintesi e moviola. 29? Palo Brighton – Ruba palla nell’area del Cesena, supera Serafino ma poi a porta sguarnita trova solo il palo esterno 27? Girata Cambiaghi – Sul cross basso di Brighton, riflesso di Serafino in corner 21? Gol Cambiaghi – Taglio sul primo palo sul cross di Krumbiegel da destra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

