La nuova pietra d’inciampo In memoria di Natale Buffagni

A Toano si celebra la giornata della memoria dedicata a Natale Buffagni di Quara, deportato dai nazisti nel 1944 al campo di Kahla. Questa occasione ricorda il suo sacrificio e l’importanza di mantenere vivo il ricordo di tutte le vittime della guerra, affinché simili tragedie non si ripetano. Un momento di riflessione sobria e rispettosa per onorare la memoria di Natale e di chi ha sofferto durante quei periodi.

A Toano la giornata della memoria sarà dedicata al concittadino Natale Buffagni di Quara, deportato dai tedeschi durante l'ultima guerra al campo di prigionia di Kahla e mai più tornato a casa. Alla cerimonia della memoria storica nazionale si aggiungerà un momento speciale dedicato a Buffagni con la posa della pietra d'inciampo a Quara di Toano, dove abitava nel momento i cui fu fatto prigioniero dai tedeschi. Buffagni venne preso con altri giovani dai nazisti nei primi giorni dell'ottobre 1944 e rinchiusi nell'allora casa del fascio, oggi Teatro Bismantova. Da lì i giovani lì vnnero condotti nel campo di lavoro di Kahla (Germania) da dove tanti, tra cui Buffagni, non fecero ritorno.

