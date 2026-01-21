La guerra entra nel vivo | Mediaset denuncia Corona e fa una richiesta allucinante

La disputa tra Mediaset e Corona si sposta nelle aule di tribunale, segnando un passo oltre il confronto mediatico. Mentre il dibattito tra televisione tradizionale e social si intensifica, le questioni legali evidenziano le sfide di un settore sotto pressione. Questo sviluppo rappresenta un momento di riflessione sulle dinamiche tra media e giustizia in un contesto di crescente polarizzazione.

Lo scontro tra televisione tradizionale e contro-narrazione social ha superato il livello dello scontro mediatico ed è arrivato direttamente nelle aule giudiziarie. Dopo settimane di attacchi, accuse e video diventati virali, Mediaset ha deciso di rompere gli indugi e passare alle vie legali contro Fabrizio Corona, aprendo uno dei fronti più duri mai visti tra un grande gruppo editoriale e un personaggio dell’ecosistema digitale. Mediaset non sta più a guardare: Fabrizio Corona denunciato. L’azienda di Cologno Monzese ha presentato una denuncia alla Procura di Milano per diffamazione e minacce, contestando a Corona i contenuti diffusi attraverso il format Falsissimo, in particolare le puntate in cui sono stati presi di mira dirigenti e volti noti delle reti Mediaset, tra cui Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Corona SEGRETO nel casting del GF: la rivelazione che fa tremare Mediaset!Durante il casting del Grande Fratello, Luciano Punzo ha rivelato che Fabrizio Corona era tra i candidati e avrebbe incoraggiato la sua partecipazione.

Fabrizio Corona racconta l'interrogatorio sul caso Signorini: "Nel cellulare Sodoma e Gomorra, materiale allucinante"

