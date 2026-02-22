Spielberg risveglia i giganti | dinosauri in 4K su Netflix nel 2026

Steven Spielberg riporta in scena i dinosauri con la sua nuova docu-serie “The Dinosaurs”, che Netflix lancerà il 6 marzo 2026. La scelta di mostrare riprese in 4K permette agli spettatori di immergersi nel passato con dettagli sorprendenti. La produzione include ricostruzioni realistiche e interviste a paleontologi, offrendo un’analisi approfondita delle creature preistoriche. La serie si rivolge sia agli appassionati di storia naturale sia agli appassionati di cinema. L’attesa cresce tra il pubblico.

Spielberg Ritorna all’Era dei Giganti: The Dinosaurs Sbarca su Netflix il 6 Marzo. La data è segnata in calendario per gli appassionati di storia naturale e per i fan di Steven Spielberg: il 6 marzo 2026 Netflix ospiterà The Dinosaurs, una docu-serie in quattro episodi che promette di ridefinire il modo in cui guardiamo al mondo preistorico. L’annuncio, arrivato in queste ore, segna un ritorno del regista al mondo dei dinosauri dopo il successo planetario di Jurassic Park nel 1993 e Il mondo perduto – Jurassic Park nel 1997, ai quali ha continuato a contribuire come produttore esecutivo. La serie, realizzata da Amblin Entertainment in collaborazione con Netflix, si propone di offrire uno sguardo completo sull’evoluzione, l’ascesa e l’estinzione di queste creature maestose attraverso un arco temporale di 180 milioni di anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

