A Sala Consilina torna il Carnevale | fiabe sfilate e dinosauri giganti

A Sala Consilina torna il Carnevale. Domenica 15 febbraio le strade si riempiranno di maschere, sfilate e dinosauri giganti. L’edizione 2026, chiamata “Fiabe in sfilata”, partirà alle 10 del mattino e promette di portare in città un colorato spettacolo per grandi e piccini.

A Sala Consilina torna la festa in maschera con l'edizione 2026 del "Carnevale Salese". L'evento, intitolato "Fiabe in sfilata", si terrà domenica 15 febbraio 2026 con inizio alle ore 10:00. Le attività coinvolgeranno il centro cittadino, partendo da Via Mezzacapo per arrivare fino a Piazza.

