Si sente male mentre lavora su un ponteggio e batte la testa muore operaio 57enne -Foto

Un incidente mortale si è verificato in un cantiere di Bergamo, dove un operaio di 57 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito alla testa mentre lavorava su un ponteggio. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco con l'autoscala non è stato sufficiente a salvargli la vita.

L'INTERVENTO. È successo in un cantiere di via Tiraboschi a Bergamo. L'intervento di soccorso vigili del fuoco con l'autoscala.

